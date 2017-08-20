今日头条: 国家发改委、教育部印发《建设产教融合型企业实施...

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湖北省事业单位招聘3171人
湖北这些高校将新增本科专业，有5所高校14个专业或被撤销
2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划开始啦
继法国《费加罗报》报道后，武汉再受国际关注
2019“寻访荆楚好老师”活动启动
置身于新时代，致敬先烈，传承先烈精神，握紧历史的接力棒，融入到时代进步的潮流中，既是实现出彩人生的前提，也是对先烈的最好告慰。
体育中考里“1分钟跳绳”项目的绳子能否自己带？因生理原因暂时不能参加体育中考的，能不能缓考？今后，体育中考是否会增加一些选考项目？
3月30日17时，四川省凉山州木里县境内发生森林火灾，救火行动中，突发林火爆燃，30名救火人员牺牲。近日，四川各地学校师生自发举行活动，悼念在火灾中牺牲的...
7岁开始写诗 18岁出版文集
研究成果三次成为国际主流期刊封面...
只有长期扎根一线的教育者，才能切...
——记竹山县2018年优秀教师李明慧
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小小创客家（二）
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“低碳创客新品发布会”
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用爱心暖人心——水果湖二小二年级六班爱心行动
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“双一流”建设高校及建设学科名单公布
全省教育大会召开 坚持教育优先发展战略 努力办好人民满意教育
老挝驻长沙总领事一行访问我厅
共享睦邻友好 共促教育合作——中国湖北—南亚高校校长论坛在武汉举行
“教育深度扶贫--信息技术与学科深度融合”送教活动（英山县）
湖北省教学点网校骨干教师信息技术提升培训班顺利举行
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省教育厅召开视频会部署贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神及暑假前后三个节点重点工作
省教育厅举办2018年“扎根基层?建设美丽湖北”供需见面会
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